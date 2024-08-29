ВСУшник-дроновод назвал «опасной брехнёй и бредом» слова Шмыгаля об украинских комплектующих для БПЛА

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично заявил о почти стопроцентном производстве отечественных комплектующих для дронов – однако это полный бред и опасная ложь.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шмыгаль сказал на каком-то форуме, что Украина сделала где-то на 98% локализации на некоторых предприятиях по комплектующим для дронов. Это бред. Это враньё. У нас нет такого производства, мы всё покупаем или в Китае, или на Тайване, в Южной Корее, или в Штатах. Поэтому мы не можем сказать, что мы что-то там делаем такое фундаментальное для дронов или ракет. У нас нет ни промышленности, ни возможностей для того, чтобы производить комплектующие. Это очень плохо. Завтра Китай может стать нашим противником, уже однозначно встать на сторону России, и у нас не будет комплектующих, нам будет негде их взять. Потому что большинство наших производителей ориентированы на китайские комплектующие, которые намного дешевле, чем американские или южнокорейские. Это опасно! Поэтому мы должны как минимум 50% комплектующих производить в нашей стране, тогда мы будем почти независимы. Мы должны как-то устремлять на это свои усилия», – призывал Касьянов.

«Я понимаю, что это очень тяжело и требует много денег. Но меня больше волнует, когда наши высокопоставленные чиновники говорят – да, уже 98% локализации. Это неправда, это ложь. Нельзя об этом говорить! Нужно или говорить правду, или не говорить вообще», – возмущался ВСУшник.