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Российская армия по средствам РЭБ и БПЛА превосходит не только Украину, но и стоящую за ней НАТО.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сфере радиоэлектроники враг превосходит нас в разы. И не только нас, и США тоже. У них после развала СССР осталось очень много специалистов в этой сфере, и они на шаг впереди в использовании РЭБ, БПЛА, и так далее», – сказал сержант.

«Вы посмотрите: их «ZALA», «Орланы», «Supercam» безнаказанно работают на глубину до 60 километров от линии фронта. Я думаю, там стоит очень мощное ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты – прим.) Это средство, которое постоянно меняет частоты. Ты начинаешь своими средствами РЭБ душить одну частоту, а он переключается на другую», – пожаловался Мустафаев.