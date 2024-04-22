ВСУшник из батальона БПЛА: РФ в разы превосходит НАТО по РЭБ и дронам

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 359
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия по средствам РЭБ и БПЛА превосходит не только Украину, но и стоящую за ней НАТО.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия по средствам РЭБ и БПЛА превосходит не только Украину, но и стоящую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В сфере радиоэлектроники враг превосходит нас в разы. И не только нас, и США тоже. У них после развала СССР осталось очень много специалистов в этой сфере, и они на шаг впереди в использовании РЭБ, БПЛА, и так далее», – сказал сержант.

«Вы посмотрите: их «ZALA», «Орланы», «Supercam» безнаказанно работают на глубину до 60 километров от линии фронта. Я думаю, там стоит очень мощное ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты – прим.) Это средство, которое постоянно меняет частоты. Ты начинаешь своими средствами РЭБ душить одну частоту, а он переключается на другую», – пожаловался Мустафаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть