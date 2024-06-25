ВСУшник: Кому не нравятся тарифы и перебои в электричестве – «ласкаво просимо» на фронт

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 20:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские выносят в ноль украинские ТЭС и ГЭС, украинцы спасаются только атомной энергетикой, производство страны держится на крайних мощностях.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ряды ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские выносят в ноль украинские ТЭС и ГЭС, украинцы спасаются только атомной энергетикой, производство...

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«Мы видим, как выносят энергосистему Украины. Реально от ракеты ТЭС и ГЭС защитить может только ПВО, никакая сетка, никакая бетонка – это всё работает против дронов. Они выносят энергосистему каждый день. Восстановить можно не всё. Попали раз в трансформатор, его починили, второй – чудом починили, третий – всё. Новый – не быстро производится, импортом задачу глобально не решишь, потому что мощности по перетокам электроэнергии, которые нас спасают, не бесконечны.

На атомке мы выкручиваемся, потому что по ТЭС, по ГЭС столько ударов, что они реально разнесены.

За счёт каких тарифов это можно восстановить – вопрос дискуссионный, понятно, что нуждается наша инфраструктура. Это не просто удобства – свет вечером, телевизор, а водоснабжение и водоотведение. Без стабильной энергосистемы этого не будет, и большие города превратятся в инфекционную ловушку, встанут предприятия непрерывного цикла, что очень важно. Экономика должна работать – без денег не повоюешь», – пожаловался Сазонов.

Он добавил, что лично его повышение тарифов совершенно не беспокоит, а кому не нравится дорогая электроэнергия и нестабильная подача – добро пожаловать на фронт.

«Был бы я сейчас в тылу, мне было бы достаточно с какой-то периодичностью свет, чтобы выкрутиться, тариф был бы неважен, потому что я зарабатываю за компьютером, генерируя какие-то тексты, проекты. Проблема не в том, сколько электроэнергия стоит, а в том, сколько её есть, чтобы хватало на самое необходимое. Всем, кому очень тяжело из-за отключений, мужчинам молодым, я всегда могу предложить альтернативный вариант», – добавил ВСУшник.

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