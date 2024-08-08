ВСУшник: Крым штурмовать глупо. Вот и пошли на Курск

Вадим Москаленко.  
08.08.2024 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Атака ВСУ на Курскую область рассчитана на то, чтобы нанести максимальный ущерб на захваченных территориях в короткий промежуток времени, пока идёт медлительная коммуникация с Западом на официальном уровне.

Об этом покинувшей Украину киевской телеведущей Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака ВСУ на Курскую область рассчитана на то, чтобы нанести максимальный ущерб на захваченных...

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«Что касается союзников, конечно, они против эскалации, конечно, они нам будут говорить – не надо, но мы действуем быстро. Мы можем сейчас вставать в любимую позу русских и говорить: «Какие ваши доказательства?» Мы же официально никаких команд не давали. То есть все прекрасно понимают, кто это – и мы, и союзники, и США, и Белый дом, возможно даже, операция обсуждалась. Но официально сейчас будут встречи, будут обсуждения, что происходит, как и почему, это всё не быстро», – сказал украинский военный.

«У нас нет там таких ресурсов, чтобы мы воевали неделю или месяц. Зашли, сделали что смогли…Формально, по сути дела, мы правы. Россия вторглась в наши территории, мы защищаемся. Защищаемся всеми доступными средствами. Глупо штурмовать укреплённую оборону, например, на входе в Крым. Мы штурмуем там, где она слабее», – сказал Сазонов.

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