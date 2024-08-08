Атака ВСУ на Курскую область рассчитана на то, чтобы нанести максимальный ущерб на захваченных территориях в короткий промежуток времени, пока идёт медлительная коммуникация с Западом на официальном уровне.

Об этом покинувшей Украину киевской телеведущей Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается союзников, конечно, они против эскалации, конечно, они нам будут говорить – не надо, но мы действуем быстро. Мы можем сейчас вставать в любимую позу русских и говорить: «Какие ваши доказательства?» Мы же официально никаких команд не давали. То есть все прекрасно понимают, кто это – и мы, и союзники, и США, и Белый дом, возможно даже, операция обсуждалась. Но официально сейчас будут встречи, будут обсуждения, что происходит, как и почему, это всё не быстро», – сказал украинский военный.

«У нас нет там таких ресурсов, чтобы мы воевали неделю или месяц. Зашли, сделали что смогли…Формально, по сути дела, мы правы. Россия вторглась в наши территории, мы защищаемся. Защищаемся всеми доступными средствами. Глупо штурмовать укреплённую оборону, например, на входе в Крым. Мы штурмуем там, где она слабее», – сказал Сазонов.