ВСУшник: Мы снова вернулись к начальному периоду войны

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Ситуация на Украине снова откатилась к периоду начала российской операции – у Украины опять дефицит снарядов и техники, а у России нет проблем с резервами.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прошинского, ВСУ потеряли большое количество как солдат, так и техники во время неудачного наступления этого года.

«Наша задача сейчас в большей степени не допустить никаких больших прорывов. Будут пытаться, будет зависеть от того, что нам дадут. Потому что надо говорить правду – очень много техники у нас погибло во время контрнаступа или находятся в ремонте. Очень-очень обезглавлены многие бригады и некем их восполнить… К сожалению, у меня такое чувство, что я откатился в начало большой войны весны-лета 22-го года. У них всего много и хватает, у нас также всего мало и не хватает… В принципе и наша разведка в том числе подтверждает, что в плане подписания контрактов у них проблем нет. Минимум 20 тысяч человек в месяц они подписывают контракт. Эти люди идут и, в принципе, повторюсь, среди них есть хорошие бойцы. То есть, нельзя недооценивать», – заявил Прошинский.