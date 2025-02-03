В Румынии может прийти к власти политик, считающий Украину вымышленным государством, подлежащим разделу.

Об этом заявила ведущая эфира на львовском телеканале NTA. С ней согласился потерявший в Донбассе ноги боевик 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, отметивший, что это касается не только Румынии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза действительно есть, я с вами соглашусь. Давайте посмотрим на проблемы, которые были у Санду в Молдавии, давайте посмотрим на то, что происходит в Грузии. К сожалению, в Грузии, после национального подъёма страны, после войны с Россией, абсолютно проевропейского курса, сейчас страна вернулась к абсолютно пророссийской повестке. Это будет иметь последствия и для европейской интеграции страны, и это удалось сделать силами именно вмешательства России во внутренние дела Грузии. Такие проблемы были у Санду, ей удалось их преодолеть», – сказал инвалид.