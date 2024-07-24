ВСУшник на реабилитации в США: Скукота – даже не дают швырять свиные головы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для лоббирования интересов Киева в США необходимо привлекать проходящих лечение в Америке военных, поскольку только они переспорят республиканцев, которые обвиняют Украину в коррупции, а ВСУ – в неумении воевать американским оружием.

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший комроты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Определённая группа республиканцев не толерантна к Украине, они постоянно актуализируют тему коррупции, олигархата, неумения использовать оружие украинскими солдатами. Но там где я бываю, я пытаюсь им объяснять, что у них тоже есть коррупция, у них тоже есть олигархи, один из которых собирается снова быть президентом, а оружием мы умеем пользоваться, но давайте поговорим о качестве вооружений, которые вы предоставляете. И большой вопрос, почему я это должен делать без какой-либо поддержки наших государственных институций. У нас есть посольство, МИД, но я не вижу, чтобы украинцы, которые находятся здесь на лечении, а нас очень немало, привлекались к процессам адвокации. Этим занимаются люди более профессиональные, но которые мало воспринимаются американским истеблишментом. Американцы воспринимают военных – людей, которые за эту страну воевали. И не воспринимают людей, которые сейчас не находятся в своей стране, а по непонятным причинам находятся в Вашингтоне и что-то пытаются лоббировать. Это системная проблема», – сказал Мельник.

Он добавил, что те, кто прибыл после начала СВО, в основном сидят «и не отсвечивают», лоббированием интересов Украины занимается диаспора второй и четвертой волн.

«Но она не является радикальной. Скажем, до того уровня, до которого мы доходили с крымскими татарами ещё в 2016 году, когда забрасывали свиными головами российское посольство, здесь никто никогда не дойдёт, это для них радикализм просто бешеного уровня», – рассказал ВСУшник.