Перемирия не получится, будет затишье на фронтах перед ещё большим ударом.

Об этом на телеканале «ДнипроТВ» заявил военнослужащий ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да не будет вообще никакого перемирия, это моё мнение, и это мнение, с кем я общаюсь. Все, с кем я говорю, кто по десять лет уже воюет, все знают, что этого не будет. Уже таких перемирий была куча. Там такие условия этого перемирия!

Я понимаю так: с чего началась эта война? Потому что мы хотим быть вольными, свобода, у нас есть такая, типа, свобода, свобода выбора какого-то. А нас вообще на этих переговорах никто не замечает, типа, как вторсырьё такое. Украина-Украина, ну, там такое себе», – сокрушался ВСУшник.