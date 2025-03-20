ВСУшник: Нас на переговорах воспринимают как вторсырьё – мы не за это воевали

Вадим Москаленко.  
20.03.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Перемирия не получится, будет затишье на фронтах перед ещё большим ударом.

Об этом на телеканале «ДнипроТВ» заявил военнослужащий ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перемирия не получится, будет затишье на фронтах перед ещё большим ударом. Об этом на...

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«Да не будет вообще никакого перемирия, это моё мнение, и это мнение, с кем я общаюсь. Все, с кем я говорю, кто по десять лет уже воюет, все знают, что этого не будет. Уже таких перемирий была куча. Там такие условия этого перемирия!

Я понимаю так: с чего началась эта война? Потому что мы хотим быть вольными, свобода, у нас есть такая, типа, свобода, свобода выбора какого-то. А нас вообще на этих переговорах никто не замечает, типа, как вторсырьё такое. Украина-Украина, ну, там такое себе», – сокрушался ВСУшник.

«Сейчас будет ещё хуже, они ещё будут идти. Это понятно, эта раскачка, все эти переговоры – всё это раскачать морально соперника, чтобы он выдохнул, а в этот момент нанести удар.

99,9 процентов тех, что «на нуле», они даже не знают о каких-то переговорах. У них сейчас голова болит не за это, это точно, а как выжить, где воды взять – вот за это сейчас у них болит голова», – рассказал Чёрный.

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