ВСУшник открыл огонь по журналисту в Донбассе

11.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский солдат открыл огонь из стрелкового оружия по журналисту, пытавшемуся снять на видеокамеру обстрел украинскими военными территории ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он отметил, что командование штаба «ООС» по-прежнему продолжает проводить политику препятствования доступу волонтеров и независимых журналистов в зону конфликта, с целью недопущения получения объективной информации об обстановке и её доведения до общественности.

«Несмотря на запрет нахождения в зоне «ООС», корреспонденты разными способами по-прежнему попадают на передовую, где снимают репортажи на свой страх и риск. Но такая политика командования начинает приводить к трагическим последствиям», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его информации, вчера в районе населённого пункта Водяное независимый корреспондент и волонтер Волков предпринял попытку скрытно снять открытие огня с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады по территории Республики.

«Данный факт был замечен военнослужащими бригады, которые потребовали у журналиста отдать видеокамеру. Для большей убедительности своих требований один из военнослужащих решил припугнуть волонтера, пустив над ним очередь из автомата, в результате чего Волков получил ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу», – сообщил Даниил Безсонов.