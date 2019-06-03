ВСУшник «под кайфом» неудачно разобрал боеприпас

03.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии наркотического опьянения, погиб, пытаясь разобрать боеприпас к подствольному гранатомёту.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе Старогнатовки, во время попытки разобрать боеприпас к подствольному гранатомету погиб боевик 35-й бригады сержант Бойченко. Согласно результатам разбирательства, проведенного военной службой правопорядка, было установлено, что погибший находился в состоянии наркотического опьянения», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что эти потери, по сложившейся уже традиции, преподнесли в вышестоящий штаб как боевые, полученные, якобы, в результате обстрелов со стороны подразделений Народной милиции ДНР.