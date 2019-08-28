ВСУшник подорвался при изготовлении кустарной бомбы для беспилотника

28.08.2019, Киев, Александр Гусар

Украинский военнослужащий получил тяжёлые ранения в результате детонации боеприпаса, который он переделывал для сброса с беспилотного летательного аппарата.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, вчера, 27 августа, командир отделения разведвзода 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Бойко получил тяжёлые ранения от разрыва гранатометного выстрела ВОГ-17.

«Прибывшие на место происшествия следователи прокуратуры выяснили, что боевик готовил боеприпас для сброса с ударного БПЛА, однако нарушил требования безопасности и допустил взрыв», – сообщил Астрахань.

Он подчеркнул, что данный факт в очередной раз доказывает использование ударных БПЛА украинскими военными против мирных жителей ДНР.

«В предыдущий раз, 14 августа, над мирными кварталами Петровского района Донецка подразделениями НМ ДНР был сбит именно такой ударный беспилотник, управляемый террористами 24-й бригады, и несущий на себе осколочную гранату ВОГ-17», – напомнил представитель оборонного ведомства.