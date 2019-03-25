ВСУшник прострелил себе руку, чтобы сбежать с передовой

25.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие готовы заниматься членовредительством, лишь бы избежать службы на передовой в зоне «ООС».

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что участившиеся случаи самоволок в военчастях являются не единственной проблемой украинского военного командования. Военнослужащие по-прежнему не хотят служить, отмечены случаи членовредительства среди личного состава для вывода с передовой и дальнейшего убытия на излечение.

«Двадцатого марта с целью уклонения от выполнения боевых задач на переднем крае, военнослужащий 137-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты совершил самострел в левую руку. Подобный случай произошел и в 503-м батальоне 36-й бригады морской пехоты», – сообщил Безсонов.

Он также добавил, что по данным происшествиям проводится разбирательство.