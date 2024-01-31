ВСУшник раскритиковал «контрнаступ» и предрек обвал фронта

Вадим Москаленко.  
31.01.2024 09:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни одна натовская армия не смогла бы сражаться в условиях, в которых идут сейчас боевые действия на Украине.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни одна натовская армия не смогла бы сражаться в условиях, в которых идут сейчас...

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«Это же мы изначально задавали в «малом небе» тон, сейчас задают они всё больше, больше и больше. И надо отдать должное, да и изначально то, что они сделали акцент на РЭБ, у них его огромное количество различных модификаций, ни в одной армии мира, наверное, нет такого. И любая, скажем, там якобы супер натовская (я говорю в кавычках, меня они больше улыбают уже) [армия] столкнулась бы с таким количеством РЭБ, просто положили бы им всю связь, и что бы они дальше делали? Потому что это же не вписывается в натовские учебники», – сказал «Историк».

Он добавил, что если не решится проблема с боеприпасами и системами РЭБ, то фронт рухнет.

«Если у нас не будет достаточного количества боеприпасов к тяжёлым средствам поражения, это обвал фронта. Если мы не можем дать ни превосходства, ни паритета в артиллерии, мы должны дать в фортификационных сооружениях.

Через три-четыре месяца на каждого нашего солдата уже будет один FPV-дрон, а может и больше. И просто обвал фронта – вот он раз, и всё», – предупредил ВСУшник.

Его возмутило, что украинские командующие только через два года полномасштабной войны вдруг заговорили о том, что Украина должна достигнуть паритета на фронте не количеством, а технологиями.

«Что мы имеем? Мы имеем недостаточное количество артиллерии, мы не имеем достаточно фортификационных сооружений, которые бы обеспечивали максимальную сохранность жизни солдат – как это будет сказываться на морально-волевых качествах личного состава? Очень плохо. Если у нас не решится вопрос поставок БК, крупных средств огневого поражения – который неожиданный для нашего борца с «паперовой» армией. Оказалось, что нам надо технологически развиваться, добровольцы закончились. Типа это такой сюрприз», – сказал «Историк».

Он раскритиковал провальный «контрнаступ».

«Кто бы его как ни пытался [оправдать], я считаю контрнаступление провальным. Не потому, что у нас пацаны какие-то не такие, а потому что пробежать 20 километров минных полей или проехать при наличии у тебя двух ног всего лишь, которые не вырастают, как-то не получится.

При том, что опять же наши… для кого стало открытием, что нужно технологически развиваться, и в этом есть необходимость. Я считаю, что если бы был решён вопрос хотя бы РЭБ для эффективного подавления FPV, то, возможно, можно было бы и УР-ки эти выгонять для разминирования, и всю эту ерунду», – заявил военный.

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