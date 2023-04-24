ВСУшник рассказал, как нацисты определяют дома «сепаров» в Донбассе
Военнослужащие ВСУ и прочие неонацисты определяют среди жителей Донбасса «сепаратистов» по направлению антенн на их домах.
Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил военнослужащий сил территориальной обороны ВСУ, экс-депутат Верховной рады Егор Фирсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, когда мы работаем на территории, нам важно опираться на местное население – продукты питания, искупаться, переночевать. И мы стараемся, если что, определить человека, который может быть с какими-то сепаратистскими взглядами.
И тут работают некоторые секреты. Например, мы можем вычислять по антеннам на домах. Люди смотрят телевизор, и если антенны направлены на Киев, ловят украинские каналы, то, естественно, человек мировоззренчески абсолютно наш. А если направлены в сторону Донецка, то человек хочет другого потока информации», – умничал Фирсов.
Он похвастался, что в занятых ВСУ посёлках «сепаров» с неугодными бандеровцам антеннами почти не остаётся.
«Практически все антенны оставшихся жителей Нью-Йорка, Торецка и тех направлений, где мы находимся. Они направлены – прям на Киев. Хотя есть люди, оставшиеся, и ничего уже ты им не сделаешь, это какая-то мировоззренческая болезнь», – рассуждал нацист.
Спасибо!
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