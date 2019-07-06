ВСУшник расстрелял двух нациков «Азова»

06.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», в результате конфликта, возникшего на идеологической почве, открыл огонь из автомата по боевикам националистического подразделения «Азов».

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«5 июля в ходе конфликта, возникшего на почве идеологических разногласий между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения «Азов», выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам. В результате два «азовца» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», – сообщил Иван Филипоненко.

Стрелявший задержан украинскими органами военной службы правопорядка.