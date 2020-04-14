ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»

14.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На Луганщине пьянка ВСУшнков и женщины с низкой социальной ответственностью закончилась дебошем и стрельбой.

Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уровень воинской дисциплины в соединениях ВСУ в зоне ООС остаётся на низком уровне. Нам стали известны обстоятельства очередного преступления с участием украинских военнослужащих.

В расположении 9-го батальона 59 бригады в населённом пункте Луганское в ходе распития спиртных напитков между военнослужащим и женщиной с низкой социальной ответственностью произошел конфликт на фоне выявления у 16 боевиков симптомов венерического заболевания.

После словесной перепалки, каратель Крайсюк вывел гражданку Когут на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием», – рассказал Осадчий.