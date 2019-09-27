ВСУшник расстрелял сослуживца, пырнувшего его ножом

27.09.2019, Луганск, Владимир Гладков

В одном из подразделений ВСУ в зоне «ООС» конфликт двух сослуживцев из поножовщины перешёл в перестрелку.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«24 сентября в районе населенного пункта Новотошковское между двумя военными 14 бригады произошел конфликт, в результате которого один военнослужащий нанес сослуживцу ножевые ранения. Защищаясь, раненый солдат открыл огонь из автомата. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение. В подразделении проводится служебное разбирательство по данному факту», – рассказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, командующий «ООС» Владимир Кравченко не владеет обстановкой в подчиненных подразделениях.