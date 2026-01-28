ВСУшник расстрелял трех майоров и старлея, защищая родню от ТЦК

Игорь Шкапа.  
28.01.2026 12:34
  (Мск) , Киев
Зе-режим скрывает от общественности подробности резонансного случая неподалеку от города Корсунь-Шевченковский (Черкасская область), где местный житель застрелил четырех полицейских – трех майоров и старшего лейтенанта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Традиционно для власти и полицейского начальства они начали скрывать детали этой истории, потому что сразу, когда стало известно об этом резонансном случае, местные жители начали писать в соцсетях, что стрелок был не наемным убийцей, а бывшим военным. И у него мог возникнуть конфликт с полицией, причем конфликт на почве бусификации одного из его родственников», – отмечает Гнап.

Официоз изначально стал представлять ситуацию как задержание якобы опытного киллера, дважды пытавшегося убить местного депутата, но в итоге полиция признала, что убийца действительно был бывшим ВСУшником.

Им оказался некий Сергей Русинов, успевший повоевать как в так называемой АТО, так и в 2022 году, но комиссованный после ранения.

«Русинов вроде бы пригрозил полицейским, что придется освобождать своего знакомого в ТЦК с оружием, которое он принес с войны, если его не отпустят. Один из полицейских, участковый инспектор, знал, где жил Русинов, и, позвав подмогу, приехал к этому мужчине изымать оружие, задерживать его за незаконное хранение. В ответ Русинов побежал к ближайшей лесополосе, устроил там засаду и застрелил четырех из полицейских, а одного из них ранил. А потом уже спецназ «Корд» вроде бы застрелил самого Русинова», – сообщает журналист.

По его словам, случившееся показало, что полиция успешно может воевать лишь с безоружными гражданским, как это было недавно в Черкассах. Далее был показан соответствующий ролик, на котором полиция избивает людей, пытающихся защитить кого-то от насильственной мобилизации.

«Когда же речь идет не о безоружных гражданских, как на этом видео, а о бывшем военном, то все силовое преимущество украинской полиции просто умножается на ноль и в прямом, и в переносном смысле. И вот именно поэтому, друзья, украинская власть и запрещает людям иметь оружие», – резюмирует Гнап.

