С приходом дождей находиться в Курской области, где нет чёткой линии фронта, для ВСУ становится гораздо опасней, поскольку теряется возможность манёвра по полевым дорогам, а асфальт под полным огневым контролем.

Об этом на канале UkrLife заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне воюющий в ВСУ офицер, переброшенный на Курщину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас полная беда с транспортом, мы потеряли за месяц 5 джипов и один броневик, это Курщина, тут обстановка тяжёлая, и дронов много. Наша группа влетела в засаду, две машины. Одного потеряли. Вообще он у нас идёт как «пятисотый», но будем реалистами – в плен особо здесь не берут нас. Четверо вышли, две машины в минус. Потом, группа нарвалась на мину на уже, казалось бы, безопасной дороге. Хотя, нет здесь безопасных дорог, работают ДРГ – и наши, и противника. Одну машину расстреляли, неудачно подставились, одну просто догнал FPV-дрон, три контуженных, живы, но машину и миномёт в дребезги разобрало», – пожаловался Сазонов.

«Тут не то что нет сплошной линии фронта, тут идут отдельные битвы за каждый кишлак, за каждую зелёнку. Мы заходим где-то в тыл, противник заходит. Сейчас стало, не скажу, что легче – чуть-чуть по-другому – пошли дожди. А когда много арты, много дронов, много КАБов (отдельная история), ездить по асфальтовым дорогам очень опасно, тебя просто сносят. Хорошо, эти два месяца использовали укатанные полевые дороги. Но сейчас пошли дожди, и развезло так, что лучшие внедорожники просто садятся на пузо, а это очень стрёмно, потому что тебя всё равно увидят и всё равно прилетит. Ездить стало гораздо тяжелей, приходится по асфальту, соответственно, дроны чувствуют себя как в тире», – рассказывал ВСУшник.