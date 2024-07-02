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ВС РФ в направлениях Часов Яра и Торецка (Дзержинск, ДНР) ведут такую плотность атак, что складывается ощущение спешки накануне каких-то событий вроде переговоров или передаче ВСУ новых ракет.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что враг переносит основные усилия на Торецк, не говорит о том, что на Часов Яре стало легко. За сутки 25 полноценных штурмов в районе Часов Яра. Пять – сам город, двадцать – окрестности. В сутках 24 часа, то есть больше одного штурма в час. Штурм идёт не 15 минут. Артподготовка, стрельба в процессе. Работает очень жёстко авиация по нам и по Торецку, и по Нью-Йорку, это пригороды Торецка – Нью-Йорк, Южное, Северное, Железное. Сбрасывают КАБы, авиационные ракеты, работает арта», – пожаловался Сазонов.

«Они лезут, такое чувство, что у них скоро дедлайн, у них кончается время и нужно откусить сколько они успеют. Желательно выйти на границы Донецкой области, кровь из носа, они действуют именно так. …С чем это связано – с ожиданием F-16, каких-то ракет, каких-то разрешений, каких-то переговоров больших? Я не знаю. Но то, что они бьются, как будто времени осталось мало, это факт», – добавил ВСУшник.