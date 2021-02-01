ВСУшник, устав терпеть побои командиров, перешёл на сторону ДНР

01.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Из-за постоянных побоев и грабежа со стороны непосредственного командования, многие украинские военнослужащие покидают воинские части, а некоторые из них даже переходят на сторону ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моральное разложение боевиков ВСУ в зоне «ООС» вследствие уклонения командного состава от исполнения своих обязанностей и сокрытия военных преступлений, совершаемых подчиненными, способствуют росту неуставных взаимоотношений.

К нам обратился за помощью опасающийся за свою жизнь военнослужащий механизированного батальона 1 танковой бригады ВСУ, с просьбой защитить его от произвола со стороны сослуживцев.

С целью сохранения жизни украинского гражданина, во взаимодействии с силовыми ведомствами республики 28 января проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию рядового Анатолия Тараненко», – сказал он.

Эдуард Басурин подчеркнул, что в настоящее время военнослужащему ВСУ оказывается психологическая помощь, жизни ничего не угрожает.

«По словам Анатолия, поводом для бегства стало постоянное физическое насилие и моральное унижение со стороны сержантов Шкарлупа, Коробка и Журбенко, которые по указанию командира взвода лейтенанта Сущенко под угрозой физической расправы отбирали часть денежного довольствия для командира батальона майора Хайло.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что накануне перехода, двое его сослуживцев покинули позиции и в настоящее время скрываются в населённом пункте Тарамчук.

Стоит отметить, что до настоящего времени к нам не поступало запросов о местонахождении военнослужащих, что только подтверждает безразличие командования бригады к подчиненному личному составу», – добавил офицер.

По его словам, НМ ДНР готова оказать потерпевшим необходимую помощь по защите прав и свобод, а также обеспечить безопасный переход на нашу сторону.

«Руководство Республики всегда идет навстречу нуждающимся в помощи украинским военнослужащим, чего не скажешь об отношении военных преступников Украины. Подтверждением тому, является недавний случай, когда каратели 59 бригады ВСУ расстреляли военнослужащего Народной милиции ЛНР сбившегося с пути из-за плохих погодных условий.

Командование Народной милиции, обращается к военнослужащим Украины, и призывает прекратить терпеть бесконечные издевательства со стороны командования и сослуживцев – уголовников.

Всем добровольно сдавшим оружие гарантированно сохранение жизни и здоровья», – резюмировал Басурин.