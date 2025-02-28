ВСУшник: «В наших штабах не знают, где и что происходит»

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В то время как одни подразделения ВСУ страдают от нехватки личного состава, другие «раздуваются» до размера больших дивизий и теряют управление.

Об этом на канале «Alpha media» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как одни подразделения ВСУ страдают от нехватки личного состава, другие «раздуваются»...

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«Одна из бригад, у неё было приданных 18 батальонов. Бригада одна, причём не самая топовая. Вот её типа назначили флагманом, и 18 батальонов дали.

Вот штаб бригады, который должен управлять тремя, четырьмя, ну максимум пятью батальонами. А у них двадцать, плюс свои два», – сказал «Историк».

«Хотя очень часто, батальон на бумаге, но по факту там рота, да, бывает такое. А бывает и реально батальон. Но сам факт, то есть батальон, есть управление батальона. И вот эту сборную, солянку, её туда пихают.

И я вот представляю управление бригадой, да, там энное количество людей, именно по штату, которым может управлять. И хорошо, если вообще управляет, а не так, как у нас через жопу всё бывает, что вообще никто не знает, где-кто и что творится.

А вот у них 18 батальонов. Это у нас что, получается 6 полков, то есть это уже даже очень большая дивизия какая-то», – добавил ВСУшник.

Он пожаловался, что из-за этого очень сильно страдает управление войсками, особенно с учётом некомпетентности многих украинских офицеров.

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