Позиции сторон в конфликте на Украине настолько не совпадают, что без принципиальных уступок одного из участников ни о каких эффективных переговорах не может быть и речи.

Об этом киевской пропагандистке Наталье Влащенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, вступивший в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, я хочу выбить Россию до границ 1991 года и расколоть их на кусочки, чтобы они про нас навсегда забыли, но есть ли у нас для этого ресурсы? Потому что закидать бойцами мы не можем, да и эффекта это не даёт в условиях современной войны. Освобождать территории надо по-другому, надо рубить врагу логистику, чтобы они бежали с территории, потеряв снабжение. Для этого нужны дальнобойные ракеты и снаряды в достаточном количестве, чтобы все их логистические подходы обрубить, как обрубали Херсон. Переговоры, безусловно, идут уже, можно назвать их консультациями на уровне советников, посредников. Возможно, на следующем «саммите мира» будет присутствовать кто-то от России. Такие разговоры могут произойти завтра, могли произойти вчера. Говорят, они были в июне с прицелом на прекращение огня в середине июля. Всё упирается в то, какие условия ставят стороны», – сказал Сазонов.

Он выразил уверенность, что пока условия сторон настолько не совпадают, что невозможно никакое урегулирование.

«Такие две очень разные позиции. И в этих условиях кто бы с кем ни встречался, на каких полях, в каком угодно формате, с какими угодно союзниками, нет вариантов сблизить эти позиции настолько, чтобы все согласились. Поэтому всё потеряло смысл, и никакого перемирия в середине июля, как планировалось, не будет. Если к сентябрю или к зиме что-то изменится на фронте, в дипломатии, в экономике стран, и одна из сторон пойдёт на уступки принципиальные, тогда в любой момент могут начаться продуктивные переговоры», – рассуждал ВСУшник.