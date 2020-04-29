29.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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ВСУшник застрелился после безуспешных попыток уволиться из украинской армии


На Луганщине в одном из украинских батальонов командование и сослуживцы своим безразличием и жестокостью довели ВСУшника до самоубийства.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне карательной операции. Так, по данным наших источников, в ночь с 28 на 29 апреля, военнослужащий 1 механизированного батальона 93 бригады ВФУ солдат Лисин, застрелился из штатного оружия АК-74», – сообщил Осадчий.

Он рассказал, что согласно показаниям сослуживцев, ВСУшник жаловался на жестокое отношение к себе, и уже полгода пытался уволиться.

«Он неоднократно обращался лично к командиру бригады Брыжинскому, сообщая о жестоком отношении к нему со стороны сослуживцев и командира взвода старшего лейтенанта Савенко. Несмотря на жалобы Лисина, командование бригады не приняло должных мер, а из-за его доносов отношение сослуживцев только усугублялось», – добавил представитель оборонного ведомства.

«Показания сослуживцев подтвердились предсмертной запиской, которую нашли в личных вещах погибшего. В бригаду прибыла комиссия ВСП, ведётся разбирательство по факту гибели военнослужащего», – заключил Яков Осадчий.

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