ВСУшник засветил американский ПТУР из тайных поставок

17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский боевик опубликовал в соцсети видеоролик, где демонстрирует установку противотанковой управляемой ракеты американского производства и угрожает жителям Донбасса.

На публикацию обратил внимание бывший представитель оперативного командования ДНР, военный корреспондент Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подарок от Байдена для сепаров», – похвастался украинский боевик.

Военкор указал на то, что ВСУ «засветил» американскую маркировку ПТУР TOW«из тайных поставок».

«Ещё до начала международных учений «СиБриз 2021» на территории Украины в сети появлялась информация о том, что эти учения будут использованы как повод для завоза в страну оружия и военной техники, которая позднее останется там, в распоряжении украинской армии. Ситуация не нова, предметами журналистских расследований и скандалов в собственных странах уже становились поставки болгарских противотанковых гранат, выстрелов к подствольным гранатомётам, выстрелов к РПГ-7 и т.д. Кроме того, на Украине оказалось немалое количество 60мм миномётов (которые она официально не производила и не закупала) и миномётных мин.

Также, хотя и в более мелких масштабах, светились поставки американских копий РПГ-7 и стрелкового оружия различных производителей. Да и «подозрительные» Т72 и БМП1 тоже периодически появлялись на фото якобы с украинских складов резерва, хотя скорее из стран Восточной Европы», – прокомментировал Астрахань.

Что касается данной модели американской ПТУР, стоит отметить, что это оружие активно использовали в Сирии против САР террористы ИГИЛ.