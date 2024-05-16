ВСУшник жалуется: От КАБов нет спасения

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 13:53
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские военные больше всего на фронте ждут тактическую авиацию, поскольку от корректируемых российских авиабомб нет никакого спасения.

Об этом на канале «Исландия» заявил военный 3-й ОШБр ВСУ (собрана из запрещённого в РФ «Азова») Данил Мельников с позывным «Акробат» из-за довоенной профессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные больше всего на фронте ждут тактическую авиацию, поскольку от корректируемых российских авиабомб...

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«Нам нужно сбивать то всё, что скидывают сейчас, КАБы по всем участкам. Им нет, много чему есть чем противодействовать, КАБам особенно не попротиводействуешь, если у тебя нет самолётов, которые лучше, которые могут работать на дальность.

То есть, если бы не стало этого фактора, это значительно бы улучшило нашу ситуацию. Потому что они действительно имеют очень негативное влияние на любые позиции. Что бы ты там ни накопал, чтобы ты там ни наработал, одному КАБу достаточно на нет свести твою плодородную работу по обустройству своих позиций. Потому это очень важно», – рассказал Мельников.

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