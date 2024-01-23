ВСУшник: Жесткая российская вертикаль эффективней сумасшедшей украинской бюрократии

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Российская вертикаль управления в военном деле оказалась более эффективной, чем украинская «сумасшедшая бюрократия». Благодаря этому ВС РФ быстро побороли отставание, в частности по дронам-камикадзе, и обошли ВСУ.

Об этом в эфире интернет-блога политолога Юрия Романенко заявил украинский военнослужащий Михаил Кузаконь, работающий с дронами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг очень быстро учится. FPV-дроны – это вообще наша тема, это наши люди этот тип дронов применили. То есть идея применить их в военных целях принадлежит полностью нашей стороне, и первое время мы очень сильно их обгоняли. Но они – не дебилы, как принято очень часто говорить о них», – сказал военный.

«То есть они очень быстро учатся, и то управление, которое у них, жесткие вертикали, оно в некотором смысле оказывается эффективнее, чем наша сумасшедшая бюрократия. Потому что, видя приоритетное направление, они могут по вертикали четко отдать необходимые распоряжения или сказать, жестко приказать, направить свои усилия в эту тему, которая уже, очевидно, очень эффективна», – завил Кузаконь.