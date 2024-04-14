Жители Донбасса и других территорий, куда приближается зона боевых действий, зачастую отказываются от выполнения требований украинской власти по эвакуации в подконтрольные Киеву области, предпочитая оставаться в своих домах.

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал экс-депутат Верховной рады, ныне комроты ударных дронов «Орден Сантьяго» ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удивляет отстранённость мирных жителей, которые, с одной стороны, якобы не боятся войны, а в действительности её просто как-то не замечают. Абсолютно на своей волне в своём каком-то мире. Это для меня социологический феномен, это достойно изучения. Можно это объяснять алкоголем, какими-то особенностями идеологического мировоззрения, но не видеть, что это просто рискованно, надо отсюда уходить, у тебя есть возможность отсюда уйти, но не хотеть этого, это всегда для меня было самой большой загадкой. Я бы снимал дроновые фильмы про этих людей, про их быт. Как они – вот тут сгорел танк, и тут они идут куда-то свинюку свою гонят на тачке, например. Все эти картинки настолько фактурной мирной жизни, вот этого пейзанского, сельского – это то, что системно шокировало», – рассказал Луценко.

По его словам, оставшихся в своих домах мирных жителей больше пугает неопределённость, чем смерть.

«Это, как правило, люди от среднего до старшего возраста, но есть и не старые люди, что интересно, здесь не объяснишь только возрастным вопросом, люди, которые «вне политики». У них свой мир, они не мыслят какими-то абстрактными категориями, только конкретными. Возможно, они даже не представляют мир за какими-то географическими границами. География у них не удалась, или что, но для них, наверное, погибнуть даже хуже [видимо, хотел сказать – «лучше»], чем пойти в ничто. Потому что вот это ничто их больше пугает, чем понятная смерть здесь, или умерли какие-то соседи – «ну, такова моя судьба, поэтому я здесь остаюсь», – удивлялся всушник.