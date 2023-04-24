ВСУшникам грозят крупные сроки за малейшую провинность – киевский юрист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевское руководство лишило права на справедливый суд солдат ВСУ, которым теперь будут грозить большие сроки за любое неповиновение старшим командирам.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор юридических наук Игорь Копотун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он рассказал о законе № 8213, который уже был принят Верховной радой и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Этот закон только усилил уголовную ответственность наших военнослужащих за невыполнение приказов руководства. В частности, законом запрещается смягчать наказание или давать условные сроки военнослужащим, осуждённым за такие преступления, как неповиновение, невыполнение приказа, угроза насилия в отношении начальства, дезертирство, самовольное оставление части или поля боя. Закон также исключает возможность смягчения наказания и освобождение от наказания с испытательным сроком», – возмутился юрист.

По его словам, любое неповиновение командирам в ВСУ будет уголовно наказуемо, и «преступникам» будет грозить от пяти до десяти лет тюрьмы.

«Закон не учитываем смягчающие обстоятельства и фактически лишает военнослужащих права на справедливый суд… По закону невозможно вынести меньший приговор, чем предусмотрен этой статьёй, и суд не сможет рассматривать смягчающие обстоятельства. Судья не имеет права рассматривать обстоятельства. Судья не имеет права н посадить человека сразу, и если это невыполнение приказа, минимальный срок – семь лет», – добавил Копотун.