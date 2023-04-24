ВСУшникам грозят крупные сроки за малейшую провинность – киевский юрист
Киевское руководство лишило права на справедливый суд солдат ВСУ, которым теперь будут грозить большие сроки за любое неповиновение старшим командирам.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор юридических наук Игорь Копотун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он рассказал о законе № 8213, который уже был принят Верховной радой и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Этот закон только усилил уголовную ответственность наших военнослужащих за невыполнение приказов руководства. В частности, законом запрещается смягчать наказание или давать условные сроки военнослужащим, осуждённым за такие преступления, как неповиновение, невыполнение приказа, угроза насилия в отношении начальства, дезертирство, самовольное оставление части или поля боя.
Закон также исключает возможность смягчения наказания и освобождение от наказания с испытательным сроком», – возмутился юрист.
По его словам, любое неповиновение командирам в ВСУ будет уголовно наказуемо, и «преступникам» будет грозить от пяти до десяти лет тюрьмы.
«Закон не учитываем смягчающие обстоятельства и фактически лишает военнослужащих права на справедливый суд…
По закону невозможно вынести меньший приговор, чем предусмотрен этой статьёй, и суд не сможет рассматривать смягчающие обстоятельства. Судья не имеет права рассматривать обстоятельства. Судья не имеет права н посадить человека сразу, и если это невыполнение приказа, минимальный срок – семь лет», – добавил Копотун.
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