ВСУшникам массово ампутируют конечности почём зря – украинский медик

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 17:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за плохой подготовки и медицинской безграмотности личного состава, каждый четвёртый всушник оказывается с ампутациями даже в результате лёгких ранений.

Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за плохой подготовки и медицинской безграмотности личного состава, каждый четвёртый всушник оказывается с ампутациями...

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«Всякие центры сопротивления очень гордятся подготовкой гражданских людей. Честно говоря, когда они ходят и гордятся, и тем более когда туда уходят военные – но ребята, мы ещё военных не подготовили.

У нас с вами каждый пятый военнослужащий с ампутацией, потому что он не знал, как обращаться с турникетом, как сделать тампонаду, чтобы этот турникет работал», – сказал Корчинская.

«И в результате у человека большинство конечностей ампутируют, потому что эвакуация длилась больше восьми часов. А не потому что ранение тяжёлое. И так – каждый пятый или четвёртый боец, из-за отсутствия подготовки», – возмутилась она.

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