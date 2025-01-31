Из-за плохой подготовки и медицинской безграмотности личного состава, каждый четвёртый всушник оказывается с ампутациями даже в результате лёгких ранений.

Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякие центры сопротивления очень гордятся подготовкой гражданских людей. Честно говоря, когда они ходят и гордятся, и тем более когда туда уходят военные – но ребята, мы ещё военных не подготовили.

У нас с вами каждый пятый военнослужащий с ампутацией, потому что он не знал, как обращаться с турникетом, как сделать тампонаду, чтобы этот турникет работал», – сказал Корчинская.