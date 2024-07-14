ВСУшникам прикрыли копчик и пах: на Украине презентовали и протестировали чудо-бронежилет
Украинское Минобороны показало разработанную его спецами новую облегченную модель бронежилета для военных.На сайте ведомства уточняется, что сейчас проводятся лабораторные исследования.
Отмечается, что бронежилет отличается легкостью конструкции, мобильностью и удобством для выполнения маневренных действий при штурмовых и специальных операциях.
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Новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, которые обеспечивают защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг.
В Минобороны заявили, что модель уже прошла испытание в школе разведки Десантно-штурмовых войск ВСУ и получила положительные отзывы. Сейчас же продолжается последний этап – лабораторные испытания.
Как говорит заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, вес снаряжение очень важен для выполнения боевых задач. Особенно это актуально для спецназовцев и штурмовиков.
“В работе над облегченным бронежилетом были учтены каждый сантиметр и каждый грамм изделия. Ожидаем положительных результатов заключительных испытаний, ведь эта броня очень нужна в подразделениях”, – отметил Дмитрий Клименков.
В материале говорится, что новый бронежилет изготовлен из усиленных керамокомпозитных материалов, которые обеспечивают защиту 6-го класса. Размерная сетка варьируется от S до XL в двух комплектациях, весом от 7,5 кг до 12 кг, по сравнению с 10,5 кг до 17,5 кг в модульных моделях.
Кроме того, как сообщается, бронежилет имеет функцию быстрого сброса и может комплектоваться дополнительными элементами:
– защитой шеи и плеч,
– плечевыми накладками,
– защитой паха,
– тактическим разгрузочным ремнем,
– защитой копчика, бедер;
– элементами для обеспечения плавучести.
Также предусмотрены специальные анатомические накладки для женщин.
Кроме того, бронежилет содержит отдельные карманы мягкой и жесткой баллистической защиты и съемные демпферные вкладки. После завершения лабораторных испытаний бронежилет будет передан на обеспечение ВСУ, – обещают у Умерова.
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