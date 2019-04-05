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05.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУшникам пришлось звать на помощь иностранцев в Донбасс

В связи с неспособностью инженерных войск ВСУ составить карты минирования местности в районах проведения «ООС» украинское командование намерено привлечь для этой работы иностранных специалистов.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент в 25-ю воздушно-десантную бригаду в район населенного пункта Станица Луганская прибыли сотрудники британской и американской некоммерческой организации «HALO Trust», которая должна составить точные карты минных полей и разобраться с обстановкой в указанном районе, так как инженерные подразделения бригады не способны это сделать», – рассказал Осадчий.

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