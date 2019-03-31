Выборы
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31.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Выборы, Политика, Украина
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ВСУшникам запретили общаться с журналистами о выборах

Украинским военнослужащим, находящимся в зоне «ООС», запретили общение с представителями СМИ на период проведения президентских выборов на Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с освещением информационными агентствами процесса проведения выборов президента Украины, военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи в зоне «ООС», запретили общение с представителями СМИ», – рассказал Марочко.

По его мнению, подобные действия вызваны опасением украинского командования допустить утечку информации о фальсификации выборов при голосовании в рядах украинской армии.

«В то же время командование карательной операции пытается скрыть истинное положение дел и настроения солдат ВСУ, морально-психологическое состояние которых крайне низкое. Причиной этому являются нечеловеческие условия службы, неудовлетворительное обеспечение всеми видами довольствия, а также издевательства со стороны командиров подразделений и сотрудников военной контрразведки», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.

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