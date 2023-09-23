ВСУшники гибнут из-за недостатка американских поставок, – сбежавший в Киев экс-советник Путина

Не менее 560 украинских военных гибнут еженедельно из-за того, что США недопоставляют Украине боприпасы.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший в США экс-советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое количество смертей Илларионов вывел на основе данных Главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Напомню формулу, о которой сказал генерал Залужный в своем интервью Washington Post» три месяца назад. На него не обратили внимание в Украине. Он тогда сказал, что «Если я не получаю сто тысяч снарядов в течение недели, то у меня погибнет тысяча человек». Из этого следует формула, она перед глазами. Это означает, что гибель одного человека ВСУ получается в результате недопоставки 100 единиц боеприпасов… Соединенные Штаты, если считать, мне кажется, что Залужный имел в виду крупнокалиберные снаряды 155, 152-миллиметровые. Даже если учитывать не только эти крупнокалиберные снаряды, а все снаряды всех калибров, получается, что за все это время США поставили Украине 3,6 миллиона боеприпасов. Поделить на почти 80 недель войны, мы получаем величину – 44 тысячи снарядов, единиц боеприпасов в неделю. Соответственно, дефицит или нехватка поставок снарядов – 56 тысяч в неделю. Применяем формулу, о которой говорил генерал Залужный, – это означает, что нехватка поставок боеприпасов, означает гибель 560 военнослужащих Украины еженедельно», – заявил Илларионов.