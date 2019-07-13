13.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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ВСУшники избили командира, зажавшего им премию

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», избили своего командира, незаконно лишившего их денежных выплат.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, полученной от источника в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, задержка выплат за выполнение задач в зоне «ООС» привела к массовому саботированию военнослужащими приказов командования, преступлениям и случаям дезертирства.

«11 июля четверо военнослужащих 30-й омбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат за июнь месяц», – рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства добавил, что в настоящий момент Хоменко с тяжелыми травмами головы госпитализирован в медицинское учреждение Артемовска, а командир бригады полковник Иван Гараз проводит разбирательство по данному факту.

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