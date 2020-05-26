26.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУшники калечатся и гибнут на собственных минах, не дожидаясь наступления ЛНР


Паника и неразбериха в ожидании наступления защитников ЛНР приводит ко множеству небоевых потерь в подразделениях ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи со сложившейся ситуацией, командование ОТГ «Север», опасающееся активизации действий Народной милиции по переносу линии соприкосновения от населенных пунктов и критически важных объектов республики, распорядилось активизировать минирование местности. В этих целях в подразделения 25 и 93 бригады направлены группы минирования от 143 центра разминирования ВСУ», – заявил Осадчий.

При этом, по его словам, незнание личным составом данных соединений расположения новых минных заграждений привело к очередным небоевым потерям.

«Так, за четыре дня от подрыва на противопехотных минах погибло трое боевиков, ещё пятеро получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести, включая ампутацию конечностей», – сообщил представитель оборонного ведомства.

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