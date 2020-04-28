28.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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ВСУшники контролируют потоки наркотиков и оружия, угрожая расстрелами военным патрулям


На подконтрольной Киеву территории Донбасса ВСУшники самовольно возводят блокпосты для контроля над каналами контрабанды оружия и наркотиков.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам стало известно о конфликте между представителями ВСП (военная служба правопорядка – ред.) и военнослужащими 10-й бригады ВСУ. Во время патрулирования в районе Широкино на блокпосту ВСУ сотрудниками ВСП был задержан гражданский автомобиль, которым управлял военнослужащий 10 отдельной бригады.

В ходе досмотра транспортного средства обнаружены пятьсот граммов наркотических веществ типа «амфетамин», два автомата АК-74 № 8761332 и № 1688732, два пистолета «Макарова» № БП 8467, БЕ 7432, а также около ДВУХ тысяч патронов к автомату», – заявил Астрахань.

По его словам, выручать подчинённых прибыл комбриг в сопровождении бронемашины.

«На место происшествия прибыл командир бригады Зубанич в сопровождении резервной группы на БМП-2 с целью уладить конфликт, но не смог убедить представителей ВСП закрыть глаза на опасный груз, после чего с целью устрашения Зубанич приказал навести орудие БМП на транспортное средство патруля ВСП, вынудив их тем самым покинуть район», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Наряд ВСП доложил руководству о происшествии, в связи с чем, в настоящее время командующим ОТГ «Восток» проводится разбирательство, в ходе которого было установлено, что указанный блокпост оборудован нелегально.

«В штабе ОТГ «Восток» о его существовании информация отсутствует, что позволяет командующему ОТГ «Восток» Соколову полагать, что блокпост установлен командиром 10 огшбр Зубаничем с целью контроля над каналами контрабанды оружия и наркотиков.

В настоящее время в отношении Зубанича проводятся следственные действия по факту произошедшего инцидента с военнослужащими ВСП», –подытожил Дмитрий Астрахань.

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