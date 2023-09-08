ВСУшники: «Лаптеногие с балалайкой не русские, а мы»

Российская артиллерия превосходит украинскую, кроме того ВСУ проигрывают в применении на фронте БПЛА.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» рассказали украинские военные.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У русских до сих пор не отслеживается явный дефицит боезапаса. Да, если смотреть на предыдущие фазы войны, боезапас несколько уменьшился – мы подрываем их составы с БК, разрушаем их логистику. Но это все еще не дефицит. Они свое преимущество понимают и выстраивают свою тактику вокруг артиллерии», – сказал командир батальона «Свобода» Петр Кузык.

Издание пообщалось с украинскими военными из аэроразведки, которые пожаловались, что ощущается дефицит не только дронов-камикадзе, но и других беспилотников.

«Мы до сих пор летаем на Mavic-3, которые ищем по всему миру и на которые сами сбрасываемся деньгами. Это при том, что мы уже год просим, чтобы у нас по штату в каждой роте был расчет БПЛА, а у нас их нет. Хотя все действия сейчас идут под прикрытием БПЛА», – жалуется один из штурмовиков, воюющий на Бахмутском направлении.

По его словам, у ВС РФ совсем другая ситуация с БПЛА.

«У них все хорошо – летают «Орланы», с которыми мы ничего не можем поделать, «Ланцеты», которые уничтожают нашу технику. Поэтому лаптеногие с балалайкой, медведем и водкой здесь, наверное, мы. Мы только начали использовать FPV, пи*ары увидели – о, как круто и эффективно. Все у них это уже поставлено на производство. У нас это все на плечах волонтеров», – сокрушается ВСУшник.

Кроме того, украинские военные признают отличную работу российских систем РЭБ.

«В контексте противостояния дронов украинские военные отдельно указывают, что у россиян хорошо поставлена работа средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ), эффективно подавляющих работу украинских беспилотников. Кроме этого, российская РЭС значительно усложняет взаимодействие между подразделениями на фронте, влияя на средства связи между бригадами на линии фронта», – резюмирует «УП».