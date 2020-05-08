ВСУшники на глазах у бойцов ДНР расстреляли своих «побратимов»

08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские боевики открыли огонь из автоматов и СПГ по своим сослуживцам, попытавшимся покинуть позиции ВСУ.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашими наблюдателями в районе северной окраины населённого пункта Авдеевка зафиксирован факт небоевых потерь среди боевиков 57-й мотопехотной бригады.

Так, сегодня в 17.25 с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа людей в количестве трёх человек в военной форме одежды ВСУ. Двигавшиеся были безоружны. Наши защитники огонь не открывали и продолжали наблюдение.

После небольшого удаления от позиций ВСУ, по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног», – сообщили в пресс-службе.

При этом подразделения защитников ДНР продолжали наблюдение, позволив ВСУшникам эвакуировать тела погибших и раненого.

«Мы не исключаем, что пострадавшие боевики были из состава 42-го батальона 57 омпбр, которые, по примеру Капицкого (добровольно перешедший на сторону ДНР в конце апреля ВСУшник Анатолий Капицкий – ред.), хотели перейти на нашу сторону. Наша разведка уточняет информацию о произошедшем», – добавили в оборонном ведомстве.