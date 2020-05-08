08.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

ВСУшники на глазах у бойцов ДНР расстреляли своих «побратимов»


Украинские боевики открыли огонь из автоматов и СПГ по своим сослуживцам, попытавшимся покинуть позиции ВСУ.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нашими наблюдателями в районе северной окраины населённого пункта Авдеевка зафиксирован факт небоевых потерь среди боевиков 57-й мотопехотной бригады.

Так, сегодня в 17.25 с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа людей в количестве трёх человек в военной форме одежды ВСУ. Двигавшиеся были безоружны. Наши защитники огонь не открывали и продолжали наблюдение.

После небольшого удаления от позиций ВСУ, по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног», – сообщили в пресс-службе.

При этом подразделения защитников ДНР продолжали наблюдение, позволив ВСУшникам эвакуировать тела погибших и раненого.

«Мы не исключаем, что пострадавшие боевики были из состава 42-го батальона 57 омпбр, которые, по примеру Капицкого (добровольно перешедший на сторону ДНР в конце апреля ВСУшник Анатолий Капицкий – ред.), хотели перейти на нашу сторону. Наша разведка уточняет информацию о произошедшем», – добавили в оборонном ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть