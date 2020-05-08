ВСУшники на глазах у бойцов ДНР расстреляли своих «побратимов»
Украинские боевики открыли огонь из автоматов и СПГ по своим сослуживцам, попытавшимся покинуть позиции ВСУ.
Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нашими наблюдателями в районе северной окраины населённого пункта Авдеевка зафиксирован факт небоевых потерь среди боевиков 57-й мотопехотной бригады.
Так, сегодня в 17.25 с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа людей в количестве трёх человек в военной форме одежды ВСУ. Двигавшиеся были безоружны. Наши защитники огонь не открывали и продолжали наблюдение.
После небольшого удаления от позиций ВСУ, по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног», – сообщили в пресс-службе.
При этом подразделения защитников ДНР продолжали наблюдение, позволив ВСУшникам эвакуировать тела погибших и раненого.
«Мы не исключаем, что пострадавшие боевики были из состава 42-го батальона 57 омпбр, которые, по примеру Капицкого (добровольно перешедший на сторону ДНР в конце апреля ВСУшник Анатолий Капицкий – ред.), хотели перейти на нашу сторону. Наша разведка уточняет информацию о произошедшем», – добавили в оборонном ведомстве.
Спасибо!
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