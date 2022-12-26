ВСУшники негодуют: «Радио Свобода» сдает русским военные секреты

Российские военнослужащие быстро учатся и понимают тактику, которую используют ВСУ. Происходит это часто благодаря украинским пропагандистам, которые снимают хвалебные сюжеты о ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил боевик ВСУ Виталий Овчаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно русские учатся. А как русским не учиться, если, например, «Радио Свобода» делает 40-минутный репортаж, где рассказывает о том, как ВСУ используют гражданские дроны для пехотных отделений? Как русские могут не учиться? Им остается просто перевести этот сюжет, где все разложено по полочкам, где комментарии специалистов, комментарии военных.

Русским нужно просто перевести этот репортаж об использовании гражданских дронов в пехотных отделениях на русский язык, показать Генштабу Российской Федерации или Министерству обороны, почему гражданские дроны важны, и, в принципе, все», – сказал украинский военный.