ВСУшники негодуют: «Радио Свобода» сдает русским военные секреты

26.12.2022  17:13 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российские военнослужащие быстро учатся и понимают тактику, которую используют ВСУ. Происходит это часто благодаря украинским пропагандистам, которые снимают хвалебные сюжеты о ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил боевик ВСУ Виталий Овчаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военнослужащие быстро учатся и понимают тактику, которую используют ВСУ. Происходит это часто благодаря...

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«Абсолютно русские учатся. А как русским не учиться, если, например, «Радио Свобода» делает 40-минутный репортаж, где рассказывает о том, как ВСУ используют гражданские дроны для пехотных отделений? Как русские могут не учиться? Им остается просто перевести этот сюжет, где все разложено по полочкам, где комментарии специалистов, комментарии военных.

Русским нужно просто перевести этот репортаж об использовании гражданских дронов в пехотных отделениях на русский язык, показать Генштабу Российской Федерации или Министерству обороны, почему гражданские дроны важны, и, в принципе, все», – сказал украинский военный.

«Если раньше в этом вопросе они не могли найти взаимопонимание, то очень часто мы сами, украинцы, рассказываем им вещи, как и что нужно использовать, о нашей тактике и о полезности некоторых вещей. Потому, действительно, они учатся и очень часто мы им в этом помогаем», – заявил Овчаренко.

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