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09.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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ВСУшники обстреливают мирные посёлки Донбасса, выцеливая пенсионеров

Новости Украины

Находящиеся в Донбассе подразделения ВСУ в очередной раз устроили массированный обстрел одного из посёлков ДНР, в результате чего повреждено домостроение.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия. Боевики 36-й бригады ВФУ открыли огонь из автоматических гранатомётов по населённым пунктам Коминтерново и Ленинское, выпустив сорок четыре гранаты, в результате чего повреждено домостроение по адресу ул. Ахматовой, дом 15», – говорится в сообщении.

Также защитники Донбасса опубликовали интервью с местным жителем – очевидцем произошедшего.

«В последнее время посёлок обстреливается каждый вечер. Стреляют из АГС – вон, в огороде два пятна, и сверху взрывалось.

Конечно, украинские военные знают, что здесь мирные жители. Они нас видят. Мне главное – не стреляйте в село! Тут люди, у меня вон, бабушка, 80 лет, и боится в туалет выйти. Говорит: «Они что, меня видят? Только я выйду – сразу пули летят», – сказал местный житель, продемонстрировав воронки от снарядов и найденные в огороде боеприпасы.


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