19.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Война, Донбасс, Украина

ВСУшники обстреляли прифронтовую Ясиноватую


Украинские военные открыли огонь по подконтрольным ДНР населённым пунктам Ясиноватая и Минеральное. В результате обстрела пострадали два жилых дома и автомобиль.

Об этом сообщил и.о. главы Ясиноватской городской администрации Олег Моргун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера при обстреле в 22:00 в Ясиноватой по адресу Куйбышева, 45 было повреждено остекление дома, а в Минеральном по адресу Ленина, 25 повреждено остекление дома, линии электропередачи, забор и автомобиль», – заявил он.

Градоначальник добавил, что информации о пострадавших среди мирных жителей в городскую администрацию не поступало.

Кроме того, по сообщению Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, под обстрелом оказались населённые пункты Зайцево, Докучаевск и Новоласпа.

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