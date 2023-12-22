ВСУшники отказываются выполнять приказы и оставляют позиции – украинский командир

Игорь Шкапа.  
22.12.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина


Украинские военные оставляют позиции, поскольку не опасаются понести за это уголовную ответственность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Украинские военные оставляют позиции, поскольку не опасаются понести за это уголовную ответственность. Об этом,...

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У него спросили, что стало причиной того, что некоторые подразделения не смогли удержать северный фланг Авдеевки.

«Безнаказанность», – ответил он.

Он пожаловался на украинское законодательство.

«Знаете, сколько нужно времени, чтобы привлечь к уголовной ответственности военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ? И это не факт, что он ее понесет. От двух недель до месяца.

Командир должен подготовить кучу документов, снять несколько видео. У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще. Моего рапорта недостаточно, нужно собрать пакет документов на 60 листов. Времени на это мало, и это та «лазейка», которой пользуются несознательные граждане», – возмущается комбат.

По его словам, возбужденных уголовных дел много, но из них реальных приговоров около 20, остальные в процессе.

«Есть еще тянущиеся еще с прошлого года из Харькова. Кто отбывает наказание на гауптвахте, кто в СИЗО, некоторые под домашним арестом», – резюмировал Губаренко.

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