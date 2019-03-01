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01.03.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Украина
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ВСУшники отметились поножовщиной и стрельбой друг по другу

Украинский военнослужащий в зоне «ООС» в ходе ссоры нанёс своему сослуживцу ножевые ранения и в ответ получил выстрел из автомата в живот.

Об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 февраля в районе населенного пункта Новотошковское между двумя военнослужащими 10-й отдельной горно-штурмовой бригады произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ножевые ранения. Защищаясь, раненый солдат выстрелил в обидчика из автомата в область живота. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение. В подразделении проводится служебное разбирательство», – рассказал Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что данные потери, по обыкновению, будут представлены командованием бригады как боевые, полученные якобы в результате обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.

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