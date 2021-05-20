Подпишись на рассылку
20.05.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Скандал, Украина
Просмотров:

ВСУшники передрались из-за сбитого беспилотника

Новости УкраиныВ зоне «ООС» военнослужащие одного из подразделений ВСУ сбили «дружественный» разведывательный беспилотник, который был...

В зоне «ООС» военнослужащие одного из подразделений ВСУ сбили «дружественный» разведывательный беспилотник, который был запущен их коллегами из другого подразделения.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинские боевики продолжают нарушать дополнительные меры условий перемирия, предусматривающие запрет на полет любых видов беспилотных летательных аппаратов. Однако низкая организация взаимодействия между структурными подразделениями приводит лишь к утрате военного имущества», – сказал предстаивтель республики.

Так, по приказу командира расположенной в зоне «ООС» 92-й бригады ВСУ в сторону ЛНР был запущен разведывательный беспилотник. Однако находящихся на передовых позициях украинских военнослужащих об этой операции не проинформировали, в результате чего дорогой аппарат – БПЛА типа «Мэвик» – был сбит «дружественным» огнём.

Прибывшие на место падения беспилотника возмущённые горе-разведчики потребовали от старшего позиции компенсировать стоимость дорогостоящего аппарата, однако получили отказ и избили троих находящихся на позициях сослуживцев.

«Командованием бригады проводится служебное разбирательство, по результатам которого к младшему офицерскому и сержантскому составу будут применены дисциплинарные меры воздействия», – резюмировал Филипоненко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть