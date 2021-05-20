ВСУшники передрались из-за сбитого беспилотника

20.05.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне «ООС» военнослужащие одного из подразделений ВСУ сбили «дружественный» разведывательный беспилотник, который был запущен их коллегами из другого подразделения.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские боевики продолжают нарушать дополнительные меры условий перемирия, предусматривающие запрет на полет любых видов беспилотных летательных аппаратов. Однако низкая организация взаимодействия между структурными подразделениями приводит лишь к утрате военного имущества», – сказал предстаивтель республики.

Так, по приказу командира расположенной в зоне «ООС» 92-й бригады ВСУ в сторону ЛНР был запущен разведывательный беспилотник. Однако находящихся на передовых позициях украинских военнослужащих об этой операции не проинформировали, в результате чего дорогой аппарат – БПЛА типа «Мэвик» – был сбит «дружественным» огнём.

Прибывшие на место падения беспилотника возмущённые горе-разведчики потребовали от старшего позиции компенсировать стоимость дорогостоящего аппарата, однако получили отказ и избили троих находящихся на позициях сослуживцев.

«Командованием бригады проводится служебное разбирательство, по результатам которого к младшему офицерскому и сержантскому составу будут применены дисциплинарные меры воздействия», – резюмировал Филипоненко.