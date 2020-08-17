17.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

ВСУшники подбили собственный беспилотник


Украинские военнослужащие в зоне так называемой «ООС» в нарушение действующего перемирия попытались использовать для разведки местности и проверки собственной маскировки беспилотный летательный аппарат, однако БЛА был по ошибке сбит другим подразделением ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бездействие со стороны украинского командования приводит к тому, что количество случаев задействования БЛА постоянно увеличивается, что является грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно – запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

Вчера, нашими наблюдателями зафиксирован полет БЛА типа «Mavic Pro» с направления населённого пункта Чермалык, с помощью которого боевики 1 батальона 53 бригады осуществляли проверку маскировки своих позиций, однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305 батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи наших позиций.

Защитники республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

По имеющимся у нас данным, указанный летательный аппарат был принят за беспилотник Миссии ОБСЕ и подавлен расчётом станции «Букавель АД», выполняющим задачу по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения украинской военной техники и оборудования позиций бригады», – сказал он.


Басурин добавил, что в настоящее время специалисты ДНР изучают информацию с карты памяти БЛА.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть