ВСУшники подбили собственный беспилотник

17.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские военнослужащие в зоне так называемой «ООС» в нарушение действующего перемирия попытались использовать для разведки местности и проверки собственной маскировки беспилотный летательный аппарат, однако БЛА был по ошибке сбит другим подразделением ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бездействие со стороны украинского командования приводит к тому, что количество случаев задействования БЛА постоянно увеличивается, что является грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно – запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

Вчера, нашими наблюдателями зафиксирован полет БЛА типа «Mavic Pro» с направления населённого пункта Чермалык, с помощью которого боевики 1 батальона 53 бригады осуществляли проверку маскировки своих позиций, однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305 батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи наших позиций.

Защитники республики на данную провокацию не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

По имеющимся у нас данным, указанный летательный аппарат был принят за беспилотник Миссии ОБСЕ и подавлен расчётом станции «Букавель АД», выполняющим задачу по предотвращению вскрытия наблюдателями ОБСЕ размещения украинской военной техники и оборудования позиций бригады», – сказал он.

Басурин добавил, что в настоящее время специалисты ДНР изучают информацию с карты памяти БЛА.