ВСУшники подорвали свою БМП неисправной ракетой

29.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные «утилизировали» неисправную противотанковую ракету, закопав её на своих позициях, чем спровоцировали подрыв наехавшей на неё БМП.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что основную часть небоевых потерь в ВСУ по-прежнему составляют неосторожное обращение с оружием и подрывы на взрывных устройствах.

«Установлено, что личный состав 30-й отдельной механизированной бригады халатно относится к требованиям утилизации взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, что привело к санитарным потерям среди личного состава и выводу из строя одной единицы бронетехники», – сообщил Эдуард Басурин.

По его словам, 25 марта, в связи с неисправностью противотанковой управляемой ракеты, украинские военнослужащие не придумали ничего лучшего, как закопать боеприпас на территории собственных позиций. После наезда БМП, ракета сдетонировала и произошел подрыв машины с экипажем.

«Как результат, трое военнослужащих получили контузии и ожоги, БМП получила серьезные повреждения», – добавил представитель оборонного ведомства.