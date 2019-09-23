ВСУшники подорвались во время грабежа дома на Донбассе

23.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, расположенной в зоне проведения «ООС», подорвались на территории частного домовладения во время вывоза оттуда металлоконструкций.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, несмотря на усилия военной службы правопорядка, военнослужащие 35-й бригады ВСУ продолжают набеги на частные домовладения в подконтрольном населённом пункте Новотроицкое.

«Во время очередного рейда по вывозу металлоконструкций на территории одного из домовладений, произошел подрыв минно-взрывного устройства. В результате подрыва 1 мародёр погиб ещё 1 получил ранения», – рассказал Ринат Айгистов.

Представитель оборонного ведомства добавил, что командир 137-го батальона майор Федичев приказал оформить потери, как боевые, понесённые в результате обстрела со стороны Народной милиции ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости