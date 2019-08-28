ВСУшники подсели на американскую наркоту

28.08.2019, Киев, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», использовали медицинские препараты, входящие в состав индивидуальных аптечек американского производства, для получения наркотических веществ.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжает работу комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» по фактам массового употребления наркотиков в бригаде.

«По данным источников в рядах ВСУ, в ходе работы комиссии было установлено, что боевики бригады использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи», – сообщил Филипоненко.

Он также добавил, что с целью контроля проведения расследования по фактам наркомании и выявления каналов доставки наркотических веществ, в зону ответственности соединения лично прибыл командующий «ООС» генерал-лейтенант Владимир Кравченко.