20.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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ВСУшники подстрелили местного жителя в Донбассе


Украинские военнослужащие в зоне «ООС» из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям в ходе учений ранили местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Халатное отношение к исполнению служебных обязанностей является причиной ранений и травматизма не только военнослужащих ВСУ, но и мирного населения. 17 августа, во время проведения занятий по огневой подготовке с личным составом 30 бригады, произошел несчастный случай. В нарушение требований безопасности при обеспечении стрельб, командованием бригады не было уведомлено население населённого пункта Берестовое о проведении стрельб из огнестрельного оружия на полигоне вблизи населенного пункта. Кроме этого, командованием бригады были проигнорированы требования о визуальном обозначении границ стрельбища и выставлении оцепления по периметру мишенного поля.

Нарушение указанных требований, привело к тому, что во время выполнения учебных стрельб из автомата АК-74, ранение плеча получил житель поселка Берестовое, осуществлявший сбор диких яблок в прилегающей лесополосе. В настоящее время командир бригады Гараз задействует свой административный ресурс для того, чтобы сотрудники полиции и ВСП «закрыли глаза» на данный инцидент. Потерпевшему, за молчание и причиненный физический вред было предложено 20 000 гривен», – сообщили в ведомстве.

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